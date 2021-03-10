Camdaki Kız fragmanı izle! Camdaki Kız 1. Bölüm fragmanı full izle! Camdaki Kız konusu nedir? Camdaki Kız oyuncuları kimler?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, yakında izleyici ile buluşacak. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandıracak. Peki, Camdaki Kız dizisi ne zaman, saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? Camdaki Kız fragmanı izle! Camdaki Kız 1. Bölüm fragmanı full izle! Camdaki Kız konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, yakında izleyici ile buluşacak. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandıracak. Peki, Camdaki Kız dizisi ne zaman, saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? Camdaki Kız fragmanı izle! Camdaki Kız 1. Bölüm fragmanı full izle!Camdaki Kız konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?İşte detaylar haberimizde…

CAMDAKİ KIZ 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

"Camdaki Kız", lüks içinde yaşamış ama 'yok sayılmış' bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile, sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş elektrikçi Hayri'nin aşk hikayesi. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandıracak. Camdaki Kız dizisiyle Burcu Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesinin ana karakteri olan Nalan'ı canlandıracak. Başarılı oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacak.

Camdaki Kız Fragmanı yayında! Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç,Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız yakında Kanal D'de başlıyor!

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik,

Devrim Yakut,

Feri Baycu Güler,

Feyyaz Şerifoğlu,

Hamza Yazıcı,

Hande Ataizi,

Merve Polat,

Nihal Menzil,

Nur Sürer,

Selma Ergeç,

Şerif Erol,

Tamer Levent,

Tuğrul Tülek Erol,

CAMDAKİ KIZ HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Camdaki Kız Fragmanı yayında! Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç,Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız yakında Kanal D'de başlıyor!

CAMDAKİ KIZ KIZ FRAGMANI İZLE!