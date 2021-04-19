Camdaki Kız dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Ünlü oyuncu Enis Arıkan kadroya dahil oluyor
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Camdaki Kız dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Ünlü oyuncu Enis Arıkan kadroya dahil oluyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Magazin

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız'ın 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda büyük ilgi gören diziye Muzo karakterine can vermek üzere ünlü oyuncu Enis Arıkan'ın girdiği görülüyor.

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Tamer Levent, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerfi Erol, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Camdaki Kız dizisi, 3. bölümüyle 22 Nisan Perşembe akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

SEDAT - NALAN AŞKI KRİTİK VİRAJDA

Yeni bölümde Cana'yla görüşmesi ortaya çıkan Sedat, babasının tepkileri karşısında bir karar almak zorunda kalıyor. Babası ise Sedat'ı herkesin içinde tokatlıyor. Hayatıyla ilgili önemli bir seçim yapmak zorunda kalan Sedat'ın vereceği karar ise Nalan'ı geleceğini etkileyecek.

Camdaki Kız dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Ünlü oyuncu Enis Arıkan kadroya dahil oluyor

ENİS ARIKAN İZLEYİCİLERİN KARŞISINA ÇIKACAK

2 bölümdür Camdaki Kız'da merak uyandıran Muzo karakteri ise sonunda bu bölümde ortaya çıkıyor. Ünlü oyuncu Enis Arıkan, Muzo karakteriyle diziye katıldı. Camdaki Kız yeni bölüm fragmanında Enis Arıkan'ın hayat verdiği Muzo'nun nihayet odasından çıktığı ve ailesiyle birlikte yemek masasında oturduğu görülüyor.

Camdaki Kız dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Ünlü oyuncu Enis Arıkan kadroya dahil oluyor

2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkiye'nin zengin ve yakışıklı bekarı Sedat Koroğlu'nun Nalan'la evleneceği haberi magazin gündemine bomba gibi düşer. Nalan ve ailesi, hafta sonunu geçirmek için Koroğlu'na ait lüks çiftliğe davet edilir. Birbirlerini ilk defa tanıyacak olan bu iki aile, karanlık sırlarını birbirlerinden saklamaya çalışırken, Nalan bir anda kendisini Rafet Koroğlu'nun hazırladığı bir sınavın içinde bulur. Nalan ve Sedat, ailelerin de katıldığı sade bir törenle söz yüzüklerini takarlar. Koroğlu ailesini bir türlü içine sindiremeyen Feride'nin gerginliği, hızla girilen evlilik yolunda, iyice artar. Evlenene kadar Nalan'ı korumak için, Sedat'tan uzak tutmaya çalışan Feride'ye, geçmişten hiç beklenmedik bir ziyaretçi gelir.

Camdaki Kız dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Ünlü oyuncu Enis Arıkan kadroya dahil oluyor

Adil ve Feride'nin o güne kadar sakladıkları büyük sır, karanlık bir gölge gibi yeniden hayatlarında belirmiştir.Nalan ise bir peri masalında gibidir. Sedat tarafından, herkesten sakladığı özel dairesine davet edilen Nalan, Sedat'la ilgili öğrendikleri karşısında aşkının yanında durabilecek midir? Yoksa bu aşk masalı daha başlamadan bitecek midir?

Camdaki Kız dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Ünlü oyuncu Enis Arıkan kadroya dahil oluyor
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Gözde Nur Bayar
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