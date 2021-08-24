Camdaki Kız dizisine bomba transferler!
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Camdaki Kız dizisine bomba transferler!

Camdaki Kız dizisine bomba transferler!
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Başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosuna iki yeni oyuncu katıldı. İşte o isimler...

Camdaki Kız dizisi yeni sezona oyuncu kadrosunu genişleterek devam ediyor. Başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı iddialı dizinin kadrosuna iki yeni oyuncu katıldı.

Bizimkiler dizisinde canlandırdığı 'Şevket' rolüyle milyonların tanıdığı bir isim olan ünlü tiyatro Engin Şenkan, Camdaki Kız dizinde rol alacak.

Dizinin ilk bölümlerinde sahnesi olmadığı öğrenilen "Hayri" rolünü Cihangir Ceyhan'ın canlandıracağı konuşulan diziye, usta oyuncu Engin Şenkan ile Ozan Buz katıldı.

Geçen hafta sonu Büyükada'da kamera karşısına geçen Ozan Buz, Sedat'ın (Feyyaz Şerifoğlu) arkadaşını canlandırıyor. (tv100-Birsen Altuntaş)

Camdaki Kız dizisine bomba transferler!
Camdaki Kız dizisine bomba transferler!
Camdaki Kız dizisine bomba transferler!

Kaynak: Snob Magazin

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