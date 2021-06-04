Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı! Cana, Feride'ye Sedat'la yaşadığı yasak aşkı itiraf etti
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Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı! Cana, Feride'ye Sedat'la yaşadığı yasak aşkı itiraf etti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Camdaki Kız'a Cana'nın Feride'yle konuşması damga vurdu. Nalan ve Sedat'ın düğün provasına gelen Cana, Sedat'ın kendisini istemediğini öğrenince adeta sinirden çılgına döndü. Nalan'ın annesi Feride'yle konuşan Cana, Sedat'la 7 yıldır yasak aşk yaşadığını ve Koroğlu ailesinin kendilerini kandırdığını söyledi.

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi, dün akşam 8. bölümüyle ekrana geldi. Bir an önce evlenmek için süreci hızlandıran Nalan ve Sedat, düğün provalarına başlarken Cana da rahat durmayarak her şeyi anlattı.

SEDAT, CANA'YLA İLİŞKİSİNİ NOKTALADI

Nalan'a gittikçe bağlanan Sedat, Cana ile geçirdiği gecenin pişmanlığını yaşadı. Cana, Sedat ve Nalan'ın düğün hazırlıklarının yapıldığı anda otele geldi. Sedat, Cana'ya ilişkilerinin bittiğini her ne kadar anlatmaya çalışsa da başarılı olamadı. Cana ise her şeyi göze aldı. Ancak pes etmeye ve Sedat'tan vazgeçmeye hiç niyeti olmayan Cana hiç beklenmedik bir adım attı.

Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı! Cana, Feride'ye Sedat'la yaşadığı yasak aşkı itiraf etti

CANA, FERİDE'YE HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Sedat ve Nalan'ın düğün provasına gelen Cana, Feride'nin yanına giderek "Size söylemem gereken önemli bir şey var. Bütün Koroğlu ailesi size baştan beri yalan söylüyor. Hislerinizde haklıydınız Feride Hanım. Gazete haberleri de doğruydu. Biz Sedat'la 7 seneden beri birlikteyiz" dedi. Feride ise duydukları karşısında adeta şoke oldu.

Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı! Cana, Feride'ye Sedat'la yaşadığı yasak aşkı itiraf etti
Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı! Cana, Feride'ye Sedat'la yaşadığı yasak aşkı itiraf etti
Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı! Cana, Feride'ye Sedat'la yaşadığı yasak aşkı itiraf etti
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Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı! Cana, Feride'ye Sedat'la yaşadığı yasak aşkı itiraf etti - Haberler Magazin
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