Camdaki Kız'da ortalık fena karışıyor! Nalan, babası Adil'i, eşi Sedat'ın yasak aşkı Cana ile yakaladı

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrolü paylaştığı Camdaki Kız dizisi dün akşam 20. bölümüyle ekrana geldi. Son bölümle eşi Sedat ile Cana'nın yasak aşkını öğrenmek için harekete geçen Nalan, hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

KOCASININ YASAK AŞKINI KENDİ BABASIYLA GÖRDÜ

Sedat'la yemeğe çıkan Nalan, Cana'nın yolladığı mesajları ve aramaları gördü. Harekete geçen Nalan, Sedat'a gelen mesajdan sonra Cana'nın olduğu restorana giderek uzaktan izlemeye başladı. Eşi ve Cana'nın ihaneti görmeyi bekleyen Nalan, Cana'nın yanına gelen kişinin babası olduğunu görünce adeta yıkıldı.

MUZO, SEVGİLİSİNİ TANIŞTIRDI

Camdaki Kız son bölümde Nalan'ın Billur'la arasını yapmaya çalıştığını öğrenen Muzo, kendisinden hiç beklenmeyen bir durumun içine düştü. Melisa, aslında Hayri'nin bir tanıdığı ve annesine bakmakla yükümlü olan bir kızdır. Muzo, bambaşka bir senaryoyla Nalan'a benzemesi için de özel istekte bulunduğu Melisa'yı Sedat ve Nalan'la tanıştırdı.