Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız 8. bölüm izle! Camdaki Kız 8. bölüm fragmanı izle!

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 27 Mayıs Perşembe yayınlanan 7. Bölümde Nalan'ın odasından gelen sesleri duyan Muzo, Nalan'ı baygın halde buluyor.

Sedat ve Nalan'ın öpüştüğünü gören Feride beyninden vurulmuşa döner. Geçmişte yaşadığı felaketin etkisiyle kontrolü kaybeden Feride, Nalan'a uyguladığı şiddetin dozunu artırır. Böylece hayatının en mutlu anını yaşamış olan Nalan'ın hayatı, birden cehenneme dönüşür. Gizli AVM'yi keşfedip, Gülcihan'ın evde saklandığını anlayan Tako, Gülcihan ve Döndü tarafından alıkonulur. Tako'nun ortadan kaybolması Koroğlu konağında bomba etkisi yaratır. Rafet her yerde Tako'yu ararken, ev halkı bu krizi nasıl çözecektir?

Feride, Nalan'ın dünyayla bağlantısını koparıp, onu eve kapattığı için Sedat bir türlü Nalan'a ulaşamaz. Gün geçtikçe Nalan'a olan hisleri artan Sedat sonunda merak eder ve durumu ailesine açar. Bunun üzerine Koroğlu ailesi İpekoğlu ailesinin evine habersiz bir ziyarette bulunur. İlk defa Nalan'ın evine giden Muzo, yaşanmak üzere olan büyük felaketi engelleyebilecek midir?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE!

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CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİM?

Burcu Biricik-Nalan

Feyyaz Şerifoğlu-Sedat

Devrim Yakut-Gülcihan

Hande Ataizi-Cana

Feri Baycu Güler-Döndü

Nur Sürer-Feride

Şerif Erol-Adil

Hamza Yazıcı-Tako

Merve Polat-Billur

Nihal Menzil-Hafize

Selma Ergeç-Selen

Tuğrul Tülek-Levent

Tamer Levent-Rafet

CAMDAKİ KIZ 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!