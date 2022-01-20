Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız 27. yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

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Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.
Sedat'ın Melisa ile çekilmiş görüntülerini izleyen Nalan, Sedat'ın tüm ısrarı ve pişmanlığına karşın oteli terk eder. Nalan'dan Melisa'nın Sedat ile geçmişini öğrenen Muzo ise Melisa'yı İzmir'e göndermeyi kafasına koyar. Sedat'ın Feride'den yardım istemesi üzerine devreye giren Feride'nin ise her zamanki gibi bir planı vardır. Cavit'in ortaklığını reddeden Rafet ve Koroğlu ailesi içinse, işler çok yolunda gitmez.
Alper ile buluşan Nalan, beklenmedik bir şantajla karşı karşıya kalır. Alper'in Nalan'dan para istediğini öğrenen Feride ise duruma el atmakta gecikmez. Hayri'nin Rafet'e yaptığı ziyaret, Muzo'ya Melisa ile ilgili söylediği yalanı itiraf etmekten başka çare tanımaz. Bu sırada Cana ile buluşan Melisa ise, yeni müttefikinin de etkisiyle Muzo'dan vazgeçmemeye karar verir. Melisa ile ilgili yalanı tüm ev halkı öğrenirken, Gülcihan da Selen'in hamile olmadığı gerçeğiyle yüzleşir. Melisa ve Sedat'ın videosunu izleyen Nalan'ı gören Sedat ne yapacağını bilemez.
Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu
Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu
Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)
Selma Ergeç : Selen Koroğlu
Nur Sürer : Feride İpekoğlu
Şerif Erol : Adil İpekoğlu
Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu
Tamer Levent : Rafet Koroğlu
Hande Ataizi : Cana Yalçın
Tuğrul Tülek : Levent
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.