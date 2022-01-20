Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız 27. yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

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CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sedat'ın Melisa ile çekilmiş görüntülerini izleyen Nalan, Sedat'ın tüm ısrarı ve pişmanlığına karşın oteli terk eder. Nalan'dan Melisa'nın Sedat ile geçmişini öğrenen Muzo ise Melisa'yı İzmir'e göndermeyi kafasına koyar. Sedat'ın Feride'den yardım istemesi üzerine devreye giren Feride'nin ise her zamanki gibi bir planı vardır. Cavit'in ortaklığını reddeden Rafet ve Koroğlu ailesi içinse, işler çok yolunda gitmez.

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alper ile buluşan Nalan, beklenmedik bir şantajla karşı karşıya kalır. Alper'in Nalan'dan para istediğini öğrenen Feride ise duruma el atmakta gecikmez. Hayri'nin Rafet'e yaptığı ziyaret, Muzo'ya Melisa ile ilgili söylediği yalanı itiraf etmekten başka çare tanımaz. Bu sırada Cana ile buluşan Melisa ise, yeni müttefikinin de etkisiyle Muzo'dan vazgeçmemeye karar verir. Melisa ile ilgili yalanı tüm ev halkı öğrenirken, Gülcihan da Selen'in hamile olmadığı gerçeğiyle yüzleşir. Melisa ve Sedat'ın videosunu izleyen Nalan'ı gören Sedat ne yapacağını bilemez.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

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