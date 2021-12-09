Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız 23. yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

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CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 23. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Nalan büyük bir adım atıyor!

Yaşadığı şeylerden çok yorulan ve kırılan Nalan içini Muzo'ya açar. Hayal kırıklıkları ile dolu genç kadın artık yorulmuştur. *Muzo'nun da desteğiyle hayatında bazı şeyleri değiştirme kararı alır. Nalan ne yapacak?

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 22. Bölümde Nalan, babasını takip ederek Cana'yla buluşmasına şahit oluyor! 2 Aralık Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 22. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 22. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Sedat, Melisa'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak onu tuzağa düşürüyor ve otel odasında beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor!

Nalan, Adil'i Cana'yla görmenin şokunu atlatamadan yaşayacağı yüzleşmelere hazır değildir. Melisa, Koroğlu Ailesi'yle her geçen gün daha da samimi olur. Muzo, ailesinin baskısıyla nasıl baş edeceğini bilemezken, Hayri'nin Melisa'yı görme ihtimalinden de tedirgin olur. Feride, Adil'in gizli gizli telefonla mesajlaşmasına karşı iyice şüphelenince daha yakın takibe alır. Adil'i köşeye sıkıştırmak isteyen Feride, talihsiz bir olay yaşar.

Nalan, Feride'nin yaşadığı talihsiz kaza sonrası Adil'i takip edecektir. Kızından babasının neler yaptığını öğrenmesini isteyen Feride, Adil'in Sema'nın mezarlığına gittiğini Nalan'ın haber vermesiyle öğrenince yüreği ağzına gelir. Ancak Nalan, babasını takip etmeye devam eder. Meliha, Hayri'nin kapısına gelir. O sırada Hayri'nin evinde Rafet, Melisa'yla karşılaşacak mı? Nalan, babasını Cana'yla yakaladığı an ne yapacak?

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

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