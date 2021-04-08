Camdaki Kız Cana kimdir? Camdaki Kız Cana karakterini kim canlandırıyor? Hande Ataizi kimdir?
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Camdaki Kız Cana kimdir? Camdaki Kız Cana karakterini kim canlandırıyor? Hande Ataizi kimdir?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Camdaki Kız Cana kimdir? Camdaki Kız Cana karakterini kim canlandırıyor? Hande Ataizi kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız izleyicilerle buluştu. Dizi izleyicilerden tam not alırken Cana karakteri merak edildi. Peki, Camdaki Kız Cana karakterini kim canlandırıyor? Hande Ataizi kimdir? Camdaki Kız Cana kimdir?

Diziseverlerin meraka beklediği Camdaki Kız dizisi ekrana geldi ve ilk bölümü ile heyecan yarattı. Dizinin karakterleri hakkında detaylı araştırmalar yapılırken Camdaki Kız Cana kimdir, Camdaki Kız Cana karakterini kim canlandırıyor, Hande Ataizi kimdir, merak edildi.

CAMDAKİ KIZ CANA KİMDİR?

Camdaki Kız Cana karakterini Hande Ataizi canlandırmaktadır.

HANDE ATAİZİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Eylül 1973

Kaç yaşında: 47yaşında

Nereli: Bursa

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1996 yılında 'Mum Kokulu Kadınlar' filmiyle ünlenmiş ve daha ilk filminde gösterdiği oyunculuk performansıyla 'Altın Portakal' en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır. Ardı ardına çektiği diziler hit ve uzun soluklu olmuştur.

Hande Ataizi, Cem Davran'la birlikte pek çok dizi, film ve şov programı projesinde yer almış sanat dünyasının önemli ikililerinden olmuşlardır. Ataizi, 2002'de Cem Davran'la birlikte sunduğu İki Kere Kiki programında, manken Sevda Demirel'in tokat atmasıyla yine çok uzun süre magazin gündeminde baş sırada yer almıştı.

Özellikle, estetikli burnunu gazetecilere göstermemek için bulunduğu mekanın tuvaletinden kaçmaya çalışırken görüntülenince magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. 2009 yılında bir magazin muhabirine şemsiye ile saldırması da basını meşgul etmişti.

Sinema ve dizilerdeki oyunculuğunun yanı sıra pek çok televizyon gösterisinin de sunuculuğunu yapmıştır. Özel Hayatlar adlı tiyatro oyununda Cihan Ünal ile oynamıştır.

Bir dönem, TNT'de yayınlanan Dest-i İzdivaç'ı sunmuştur. 2012 yılında Star'da yayınlanan Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada program da jüri üyeliği yapmıştır

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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