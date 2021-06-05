Camdaki Kız 9. bölüm fragmanı izle! KANAL D Camdaki Kız 8.. bölüm izle, son (8) bölüm full izle!

Camdaki Kız 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Camdaki Kız dizisinin 8. bölümü ardından araştırılmaya başladı. KANAL D'de yayınlanan Camdaki Kız 9. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız son bölüm özeti! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? KANAL D Camdaki Kız 8. bölüm izle, son (8) bölüm full izle!

Camdaki Kız 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Camdaki Kız dizisinin 8. bölümü ardından araştırılmaya başladı. KANAL D'de yayınlanan Camdaki Kız 9. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız son bölüm özeti! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? KANAL D Camdaki Kız 8. bölüm izle, son (8) bölüm full izle!

CAMDAKİ KIZ 8. BÖLÜM ÖZETİ

Muzo odasında fenalaşan Nalan'ı bulunca hemen doktor çağrılır. Böylece Koroğlu ailesi kendilerine yalan söylendiğini anlar. İpekoğlu ailesi, Nalan iyileştikten sonra bu durumu Koroğlu ailesine nasıl açıklayacaktır?

Nalan'a gittikçe bağlanan Sedat, Cana ile geçirdiği gecenin pişmanlığını duymaktadır. Ancak Cana'nın pes etmeye ve Sedat'tan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Cana'nın attığı cüretkar bir adım, Rafet Koroğlu'nu çıldırtır.

Düğün provası için gidilen balo salonunda Sedat ve Nalan romantik anlar yaşar. Her şey planlandığı gibi gitmektedir. Ancak Cana onlara çok büyük bir sürpriz hazırlamıştır. Cana bu son hamlesiyle düğünün iptal olmasını sağlayabilecek midir?

CAMDAKİ KIZ 8. BÖLÜM FULL İZLE

CAMDAKİ KIZ 9. BÖLÜM FRAGMANI