Çamburnu Feneri Perşembe Belediyesinin

24.02.2020 16:57 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:57

Ordu'nun Perşembe ilçesinde denizden 40 metre yükseklikte bulunan Çamburnu Feneri, Perşembe Belediyesi tarafından kiralandı.



1880 yılında Fransızlar tarafından Osmanlı Devleti'ne olan borçları karşılığında yapılan ve halen deniz yolcularına hizmet veren Çamburnu Feneri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Perşembe Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Perşembe Belediyesine kiralandı.



Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, Çamburnu Feneri ve müştemilatının aslına uygun restore edilerek belediyenin iştirak kuruluşu olan Perbel tarafından işletileceğini, ayrıca aynı yere bir sosyal tesis yapılacağını söyledi.



Başkan Tandoğan, "Çamburnu Feneri otantik doğasını bozmadan marka şehir Perşembemize yakışacak mekan olacak" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA