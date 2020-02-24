Çamburnu Feneri Perşembe Belediyesinin
Haberler » Güncel » Çamburnu Feneri Perşembe Belediyesinin - Haber

Çamburnu Feneri Perşembe Belediyesinin

Ordu'nun Perşembe ilçesinde denizden 40 metre yükseklikte bulunan Çamburnu Feneri, Perşembe Belediyesi tarafından kiralandı.

24.02.2020 16:57 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:57
Çamburnu Feneri Perşembe Belediyesinin

'nun ilçesinde denizden 40 metre yükseklikte bulunan Feneri, Perşembe Belediyesi tarafından kiralandı.


1880 yılında Fransızlar tarafından 'ne olan borçları karşılığında yapılan ve halen deniz yolcularına hizmet veren Çamburnu Feneri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Perşembe Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Perşembe Belediyesine kiralandı.


Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, Çamburnu Feneri ve müştemilatının aslına uygun restore edilerek belediyenin iştirak kuruluşu olan Perbel tarafından işletileceğini, ayrıca aynı yere bir sosyal tesis yapılacağını söyledi.


Başkan Tandoğan, "Çamburnu Feneri otantik doğasını bozmadan marka şehir Perşembemize yakışacak mekan olacak" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler