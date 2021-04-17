Çambaşı Yaylası'na 5 yıldız konforunda otel

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş ile Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği (ORDUSİAD) öncülüğünde başlatılan ve Çambaşı Yatırım A.Ş tarafından 5 yıldız konforun yapılan otelin karkas inşaatı tamamlandı.