Çambaşı Yaylası körfez ülkelerine tanıtıldı
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Çambaşı Yaylası körfez ülkelerine tanıtıldı

24.10.2020 19:18 | Son Güncelleme: 24.10.2020 19:31
Çambaşı Yaylası körfez ülkelerine tanıtıldı

Ordu'nun turizm tanıtımı kapsamında, Körfez ülkelerinden seyahat acentelerinin temsilcileri, iş insanları ve sosyal medya fenomenleri Kabadüz ilçesine tanıtım gezisi yaptı.

Ordu'nun turizm tanıtımı kapsamında, Körfez ülkelerinden seyahat acentelerinin temsilcileri, iş insanları ve sosyal medya fenomenleri Kabadüz ilçesine tanıtım gezisi yaptı.

Kabadüz ilçesinde Ordu Valiliği-Doğu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle ilin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Fam Trip programı düzenlendi. Körfez ülkeleri seyahat acentaları, iş adamları ve sosyal medya fenomenlerinden oluşan heyet Çambaşı Yaylasını ziyaret etti. Çambaşı Yaylası sınırları içerisinde bulunan Turnalık Yaylası, Susuz Obası gurup tarafından büyük beğeni aldı. Doğaya hayran kalınan organizasyonda günün anısına bol bol fotoğraf çekildi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Çambaşı Yaylasının her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırdığının altını çizen Başkan Kaya, "Burası her mevsim ayrı bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Zirveleri, ormanları, şelaleleri ve özellikle kayak merkeziyle adeta eşsiz bir yer. Hepinizi yeniden ilçemizde görmekten mutluluk duyarım" dedi.

Kabadüz Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan ise, "Misafirperver insanları, eşsiz doğasıyla ilçemiz ayrı bir güzelliğe sahip. İnşallah sizlerinde katkılarıyla buranın tüm güzelliklerini herkese gösteririz" şeklinde konuştu.

Gezide heyete Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Kabadüz Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya eşlik etti.

Çambaşı Yaylası körfez ülkelerine tanıtıldı
Çambaşı Yaylası körfez ülkelerine tanıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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