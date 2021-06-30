Cam Tavanlar yeni bölüm ne zaman? Cam Tavanlar 4. bölüm bugün var mı? Cam Tavanlar 5. fragmanı yayınlandı mı?

Ekranları sevilen dizisi Cam Tavanlar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Cam Tavanlar dizisi izlemek isteyen izleyiciler Cam Tavanlar yeni bölüm ne zaman, Cam Tavanlar 4. bölüm bugün var mı, Cam Tavanlar son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Cam Tavanlar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Cam Tavanlar dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Cam Tavanlar yeni bölüm ne zaman, Cam Tavanlar 5. bölüm bugün var mı, Cam Tavanlar yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

CAM TAVANLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cem ve Leyla arasındaki gerilimin devam ettiği tanıtımda ikili aşk acısı yaşıyor. Leyla'nın tehlikeyle burun buruna geldiği korku dolu anlarda Cem, Leyla'yı kurtarmak için elinden geleni yaparken aralarındaki yakınlaşma da dikkat çekiyor. Leyla ve Cem yoğun duygular yaşarken izleyicilere romantik bir bölümün sinyalleri veriliyor.

CAM TAVANLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cam Tavanlar 3. Bölümünde Cem'in ortada net bir aşk teklifi var. Hem de en sıcağından... Leyla ne cevap verecek derken hayat onlara ters bir top atıyor: Leyla, iş tarafında Cem'in danışmanı ve karar vericisi oluyor.

Bu arada Süreyya, Şinasi, Aylin Şef ve İskender hayatlarına gümbür gümbür bir giriş yapıyorlar. Haldun ise kılıcını çekiyor. Leyla ve Cem ilişkisini tam orta yerinden yarmak üzere... Aşk bütün bu engelleri aşabilecek mi? Kim bu aşkın yanında, kim düşman?

CAM TAVANLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!