Cam Tavanlar ne zaman başlıyor? Cam Tavanlar 1. bölüm izle!

SHOW TV ekranlarında başlayacak, Bensu Soral ve Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı Cam Tavanlar konusu nedir? Cam Tavanlar oyuncuları! Show TV yayın akışı! Cam Tavanlar canlı izle!

SHOW TV ekranlarında başlayacak, Bensu Soral ve Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı Cam Tavanlar konusu nedir? Cam Tavanlar oyuncuları! Show TV yayın akışı! Cam Tavanlar canlı izle!

CAM TAVANLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cam Tavanlar ilk bölümü ile bu akşam Show TV ekranlarında. 9 Haziran Çarşamba Cam Tavanlar izleyicisi ile buluşacak.

CAM TAVANLAR KONUSU NEDİR?

Meriç Acemi'nin senaryosunu yazdığı, Fehmi Öztürk'ün yönettiği 'Cam Tavanlar'da başrolleri paylaşan Bensu Soral ile Kubilay Aka'ya Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar eşlik ediyor.İş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla (Bensu Soral) ile sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem'in (Kubilay Aka) tatlı, sert yarışının intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılacak bir dizi geliyor.

CAM TAVANLAR OYUNCULARI

Romantik yaz dizileri arasındaki yerini almaya hazırlanan Cam Tavanlar'ın oyuncu kadrosu da merak konusu oldu. Cam Tavanlar oyuncu kadrosunda; Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ile Cevdet Arıcılar gibi önemli isimler yer alırken dizinin başrollerini ise Bensu Soral ve Kubilay Aka paylaşıyor.