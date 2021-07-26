Cam Tavanlar final mi oluyor? Cam Tavanlar bitiyor mu?

Başrollerinde Kubilay Aka ve Bensu Soral'ın yer aldığı yeni dizi Cam Tavanlar bitiyor mu? Cam Tavanlar final mi oluyor? OJO Pictures imzalı, yönetmeliğini Fehmi Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Meriç Acemi'nin yazdığı Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi neden bitiyor?

8. bölümü yayınlanacak Cam Tavanlar dizisi, Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar gibi isimleri bünyesinde barındırıyor. Cam Tavanlar final mi oluyor? Cam Tavanlar bitiyor mu?

CAM TAVANLAR FİNAL Mİ?

Bensu Soral ile Kubilay Aka'yı buluşturan Show TV'de ekrana gelen OJO Pictures imzalı Cam Tavanlar ekrana veda ediyor. Dizi 8. bölümde final yapıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu yaz "Baht Oyunu", "Baş Belası", "Aşkın Tarifi", "CamTavanlar", "Kazara Aşk", "Aşk Mantık İntikam", "Ada Masalı" ve "Kalp Yarası" adlı yeni diziler seyirciyle buluştu. Birkaç dizi hariç reytinglerde çok parlak sonuçlar alınmaması şaşkınlık yarattı. Bu projelerden ilk final haberi de geldi. Show TV'de ekrana gelen OJO Pictures imzalı Cam Tavanlar ekrana veda ediyor.

CAM TAVANLAR KONUSU

Cam Tavanlar'da iş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla ile prestijli bir aileden gelerek her istediğini kolaylıkla elde eden, sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem'in tatlı sert yarışı; intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılıyor.

CAM TAVANLAR SAAT KAÇTA?

Cam Tavanlar, Show TV'de hafta içi her Çarşamba günü saat 20:00 'da ekranlara geliyor.