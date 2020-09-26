Cam Seyir Teras", Divriği'nin turizmini zirveye çıkaracak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cam Seyir Teras", Divriği'nin turizmini zirveye çıkaracak

26.09.2020 10:25 | Son Güncelleme: 26.09.2020 12:19

Sivas Valisi Salih Ayhan, Divriği ilçesinde uygulanacak "Cam Seyir Teras" projesinin ilçenin turizmine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Divriği ilçesinde uygulanacak "Cam Seyir Teras" projesinin ilçenin turizmine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Divriği'yi ziyaret ederek ilçeye yapılacak "Cam Seyir Teras" proje alanında incelemelerde bulundu.

Divriği Kaymakamı Mehmet Bek'ten Divriği Kalesi, Çaltı Çayı ve Kanyonu üzerinde yapılması planlanan projeler hakkında bilgi alan Vali Ayhan, ilçede turizmi canlandırmayı hedeflediklerini aktardı.

Yapılacak projeler ile Divriği'nin var olan turizm potansiyelini artıracaklarını vurgulayan Ayhan, "Çaltı Kanyonu, Divriği Ulu Cami, Divriği Kalesi ve şehir merkezinin muhteşem manzarasını ziyaretçilerine sunacak olan 'Cam Seyir Teras ve Mesire Alanı' projesi turizmde Divriği'nin var olan turizm potansiyelini zirveye taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Evliya Çelebi'nin "Methinde diller kısık, kalem kırıktır" cümlesini anımsatan Ayhan, UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda devam eden restorasyon çalışmalarını da inceledi. Vali Ayhan, bu eserin titiz bir çalışmayla yeniden ziyarete açılacağını belirtti.

Ayhan, daha sonra Mahir Tevruz Anaokulunda incelemelerde bulunarak İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Divriği Vefa Sosyal Destek Grupları ile bir araya gelen Vali Ayhan, çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

Cam Seyir Teras', Divriği'nin turizmini zirveye çıkaracak
Cam Seyir Teras', Divriği'nin turizmini zirveye çıkaracak
Cam Seyir Teras', Divriği'nin turizmini zirveye çıkaracak
Cam Seyir Teras', Divriği'nin turizmini zirveye çıkaracak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Muharrem İnce Süleyman Soylu Charles Michel Mustafa Destici
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Aytaç Ağırlar İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Ryan Babel Erol Bulut Fatih Terim Robert Prosinecki
Daha Fazla İlaç Ekim Kavga Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cam Seyir Teras", Divriği'nin turizmini zirveye çıkaracak - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 12:19:29. #1.14#
title