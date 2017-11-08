Cam film nasıl sökülür ? Araç muayenesine gitmeden cam filminizi sökün

Yasak olmasına rağmen cam filmi taktıranlar şimdi de sökme derdine düştü çünkü cam filmi olan araçlar muayeneden geçemeyecek. Servise gitmeden, ücret ödemeye gerek kalmadan cam filmini çıkarmanın bir yolu olmalı diyenler denedi ve başardı.

MAKET BIÇAĞI VE BEZ YETERLİ

Cam filmini sökmek için fön makinesi ya da buhar tabancasına ihtiyacınız olmayacak. Bu işlem için sadece maket bıçağı ve bez yeterli.

CAM FİLMİ NASIL SÖKÜLÜR?

Aracınızın cam filmini sökmek için öncelikle camı yarıya kadar indirmeniz gerekiyor. Daha sonra videoda da gösterildiği gibi maket bıçağının ucuyla filmi kenardan hafifçe kaldırın. Maket bıçağıyla işiniz bitti. Bu aşamadan itibaren ellerinizle filmi sökebilirsiniz.

CAMI TİNERLİ BEZLE TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ

Filmi tamamen kaldırdıktan sonra camda kalan yapışkanlığı tinerle hafifçe ıslattığınız bezle silerek temizleyebilirsiniz.