Call of Duty: Warzone'da oyuncuları öldüren kapı hatası düzeltildi!
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Call of Duty: Warzone'da oyuncuları öldüren kapı hatası düzeltildi!

Call of Duty: Warzone'da oyuncuları öldüren kapı hatası düzeltildi!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Call of Duty: Warzone, Verdask 84 isimli haritada yer alan "Öldüren Kapı" hatası oyuncuları çileden çıkarıyordu. Reddit kullanıcısı tarafından keşfedilen bu hata, yeni gelen güncelleme ile düzeltildi. İşte detaylar!

Activision tarafından 2020 yılında piyasaya sürülen Call of Duty: Warzone hatırlanacağı üzere dünya çapında rekor düzeyde oyuncu sayısına ulaşmayı başarmıştı. Bu kadar yüksek bir oyuncu kitlesini elinde bulunduran Call of Duty: Warzone, geçtiğimiz günlerde saçma bir oyun hatasıyla gündeme geldi. "Rxelik_" isimli Reddit kullanıcı tarafından keşfedilen bu hata, birçok oyuncu tarafından tepki çepti.

Warzone gibi rekabetçi bir oyun oynuyorsanız, oyunun hataları yüzünden ölmek oyun keyfinizi bölebilir ve sizi çileden çıkarabilir. Bu durum pek çok FPS oyunu için geçerli. Reddit kullanıcısı tarafından duyurulan bu hata, bir kapıdan geçtiğinizde aniden ölmenizle sonuçlanıyor. Oyunseverler Verdask 84 haritasında yer alan bu kapıya, "Katil Kapı" ismini verdi. Oyuncuların tepkisini çeken bu hatanın ardından geliştiriciler, gelen yeni güncelleme ile oyundaki bu hatayı ortadan kaldırdı.

Call of Duty: Warzone bilindiği üzere, hileler ve güncelleme boyutları yüzünden yoğun eleştiriler alıyor. Ayrıca, oyundaki sıklıkla görülen hileciler oyun keyfini yoğun bir şekilde etkiliyor. Oyun geliştiricileri ise bu durumlara karşılık olarak, her fırsatta bu sorunlar için çalışmalarını sürdüklerini dile getiriyorlar.

Activision tarafından ücretsiz olarak sunulan Call of Duty: Warzone gibi oyunların sık sık güncelleme alması belirli hataları da beraberinde getiriyor. Daha önce de, oyuncuların haritanın altına düştüğü delikler ve görünmez helikopter hataları görülmüştü.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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