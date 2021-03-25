Call of Duty Warzone'da hileciler banlanmaya devam ediyor: 13 bin kişi daha banlandı!

Call of Duty: Warzone hile kullanan oyuncuların karşısında durmaya devam ediyor. Bu sefer de hile yaptığı tespit edilen 13 binden fazla hesap Activision tarafından yasaklandı.

10 Mart 2020'de çıkış yapan Call of Duty: Warzone serisinde kalıcı olarak banlanan hesap sayısı 350 bini aştı. Böyle devam ederse bu sayının daha da artacağını söyleyebiliriz.

Raven Software bilindiği üzere yasaklanan hesap sayısını resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruyor. Dün yapılan açıklamaya göre 13 bin oyuncunun daha hesabı yasaklandı. Geçtğimiz haftalarda ise oyunda 60 bin kişi banlanmıştı.

ACTIVISION: "HİLE KARŞITI YAZILIMLARIMIZI YENİLİYORUZ"

Call of Duty: Warzone'nun ücretsiz bir şekilde oynanabilir olması ve banlanan oyuncuların farklı e-mail adresleriyle oyuna tekrar giriş yapabilmesinden dolayı, daha birçok hesabın banlanacağını öngörebiliriz. Ancak artık bu durum kesin bir çözüm olmaktan çıktı, Activision bu duruma yönelik yaptığı açıklamada, hile karşıtı yazılımlarının yenileyeceklerini Warzone'ı daha oynanabilir bir hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtmişti.