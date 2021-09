Call of Duty: Vanguard PC sistem gereksinimleri 2021! Call of Duty: Vanguard kaç GB?

Call of Duty: Vanguard, Sledgehammer Games tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan, birinci nişahıs nişancı oyunu 5 Kasım 2021'de dünya çapında piyasaya sürülecek. Peki dünya çapında milyonlarca oyuncusu bulunan Call of Duty serisinin yeni oyun Call of Duty: Vanguard'ın sistem gereksinimleri nelerdir? Call of Duty Vanguard kaç GB? Detaylar haberimizde...