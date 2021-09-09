Call of Duty: Vanguard PC sistem gereksinimleri 2021! Call of Duty: Vanguard kaç GB?
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Call of Duty: Vanguard PC sistem gereksinimleri 2021! Call of Duty: Vanguard kaç GB?

Call of Duty: Vanguard PC sistem gereksinimleri 2021! Call of Duty: Vanguard kaç GB?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Call of Duty: Vanguard, Sledgehammer Games tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan, birinci nişahıs nişancı oyunu 5 Kasım 2021'de dünya çapında piyasaya sürülecek. Peki dünya çapında milyonlarca oyuncusu bulunan Call of Duty serisinin yeni oyun Call of Duty: Vanguard'ın sistem gereksinimleri nelerdir? Call of Duty Vanguard kaç GB? Detaylar haberimizde...

Call of Duty: Vanguard, Sledgehammer Games tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan, yakında çıkacak bir 2021 birinci şahıs nişancı video oyunudur. Oyunun, Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X ve S için 5 Kasım 2021'de dünya çapında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Genel Call of Duty serisinin on sekizinci oyunu olacak, savaş sırasında çeşitli görevler ve tiyatrolar ile ortaya çıkan tehditlerle mücadele edeceksiniz. Peki, Call of Duty: Vanguard oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Call of Duty: Vanguard sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Call of Duty: Vanguard kaç GB? Sizler için derledik...

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CALL OF DUTY VANGUARD PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (1909 veya üstü)
  • İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 5 1600X
  • RAM: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB/ GTX 1050Ti 4GB veya AMD Radeon R9 380
  • HDD: 45 GB Alan

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (en son Hizmet Paketi)
  • İşlemci: Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 7 1800X
  • RAM: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 2GB/ GTX 1660 6GB veya AMD Radeon RX Vega 56
  • HDD: 45 GB Alan
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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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Call of Duty: Vanguard PC sistem gereksinimleri 2021! Call of Duty: Vanguard kaç GB? - Haberler
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