Call of Duty: Vanguard'ın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!
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Call of Duty: Vanguard'ın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!

Call of Duty: Vanguard'ın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Activision'ın uzun süredir beklenen yeni oyunu Call of Duty: Vanguard'ın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi resmen açıklandı. Call of Duty: Vanguard tanıtım fragmanı yayınlandı!

FPS oyunlarının öncü serilerinin olan Call of Duty'nin, İkinci Dünya Savaşı'nı konu alması beklenen yeni oyunu Call of Duty: Vanguard'ın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi resmen duyuruldu.

Activision'ın yeni çıkacak oyunu Call of Duty: Vanguard'tan beklenen haberler gelmeyi başladı. İkinci dünya savaşında Kuzey Afrika, Doğu Cephesi, Batı Cephesi ve Pasifikte savaşacağımız Call of Duty Vanguard için bir tanıtım fragmanı yayınlandı.

Call of Duty: Vanguard, 5 Kasım'da PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC'ye gelecek.

CALL OF DUTY VANGUARD FİYAT LİSTESİ

  • Call of Duty®: Vanguard - Standart Sürüm (PlayStation Store) - 499,00 TL
  • Call of Duty®: Vanguard - Cross-Gen Paketi (PlayStation Store) - 599,00 TL
  • Call of Duty®: Vanguard - Seçkin Sürüm (PlayStation Store) - 779,00 TL
  • Call of Duty®: Vanguard - Standart Sürüm (XBOX) - 499,00 TL
  • Call of Duty®: Vanguard - Cross-Gen Paketi (XBOX) - 599,00 TL
  • Call of Duty®: Vanguard - Seçkin Sürüm (XBOX) - 779,00 TL
  • Call of Duty®: Vanguard - Standart Sürüm (PC) - 59,99 EURO
  • Call of Duty®: Vanguard - Seçkin Sürüm (PC) - 99,99 EURO

CALL OF DUTY VANGUARD TANITIM FRAGMANI

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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