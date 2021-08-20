Call of Duty: Vanguard'ın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!

Activision'ın uzun süredir beklenen yeni oyunu Call of Duty: Vanguard'ın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi resmen açıklandı. Call of Duty: Vanguard tanıtım fragmanı yayınlandı!

FPS oyunlarının öncü serilerinin olan Call of Duty'nin, İkinci Dünya Savaşı'nı konu alması beklenen yeni oyunu Call of Duty: Vanguard'ın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi resmen duyuruldu.

Activision'ın yeni çıkacak oyunu Call of Duty: Vanguard'tan beklenen haberler gelmeyi başladı. İkinci dünya savaşında Kuzey Afrika, Doğu Cephesi, Batı Cephesi ve Pasifikte savaşacağımız Call of Duty Vanguard için bir tanıtım fragmanı yayınlandı.

Call of Duty: Vanguard, 5 Kasım'da PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC'ye gelecek.

CALL OF DUTY VANGUARD FİYAT LİSTESİ

Call of Duty®: Vanguard - Standart Sürüm ( PlayStation Store ) - 499,00 TL

) - 499,00 TL Call of Duty®: Vanguard - Cross-Gen Paketi ( PlayStation Store ) - 599,00 TL

) - 599,00 TL Call of Duty®: Vanguard - Seçkin Sürüm ( PlayStation Store ) - 779,00 TL

) - 779,00 TL Call of Duty®: Vanguard - Standart Sürüm ( XBOX ) - 499,00 TL

) - 499,00 TL Call of Duty®: Vanguard - Cross-Gen Paketi ( XBOX ) - 599,00 TL

) - 599,00 TL Call of Duty®: Vanguard - Seçkin Sürüm ( XBOX ) - 779,00 TL

) - 779,00 TL Call of Duty®: Vanguard - Standart Sürüm ( PC) - 59,99 EURO

- 59,99 EURO Call of Duty®: Vanguard - Seçkin Sürüm (PC) - 99,99 EURO

CALL OF DUTY VANGUARD TANITIM FRAGMANI