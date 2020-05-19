Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone'ın 1.21 Güncellemesi Yayınlandı
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Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone'ın 1.21 Güncellemesi Yayınlandı

Bildiğiniz gibi Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone güncellemeleri haftalık olarak yayınlanıyor. Dün itibarıyla bir yenisi daha yayınlandı.

Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone'ın 1.21 Güncellemesi Yayınlandı
19.05.2020 19:48 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:48

Bildiğiniz gibi Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone güncellemeleri haftalık olarak yayınlanıyor. Dün itibarıyla bir yenisi daha yayınlandı. Eş zamanlı olarak PC (Battle.net), PlayStation 4 ve Xbox One üzerinden yayınlanan güncelleme, genel olarak oldukça büyük bir alan kaplıyor.

1.21 versiyonlu güncelleme, PlayStation 4 üzerinde 20.2 GB ve Xbox One üzerinde de 30 GB civarı bir alana ihtiyacınız olacak. PC tarafında ise, eğer Call of Duty: Modern Warfare yüklü ise 30 GB iken sadece Call of Duty: Warzone için de 26.1 GB alan açmanız gerekecek.

Yeni Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone Güncellemesiyle Neler Geliyor?

Yayınlanan yeni güncelleme ile Gunfight modu için Aisle 9 ve çok oyunculu mod için Hardhat haritası geliyor. Special Operations modu için yapılan düzenleme sonrasında, halihazırdaki görevleri tekrardan oynandığında farklılıklar yaşanacak. Öyle ki bazı düşmanlar daha sık çıkabilecek veya sadece kafadan vuruşlar ile bertaraf edilebilecek.

Bu yeniliklerin dışında, Call of Duty: Modern Warfare Playlist güncellemeleri yapılacak. Realism Moshpit with NVG, Reinfected Ground War, Core Ground War ve Blueprint Gunfight'ın yanı sıra Aisle 9 için Face Off Moshpit ve Hard Hat için 24/7 deneyebileceğiniz güncel Playlist'ler.

Call of Duty: Warzone tarafında da harita üzerinde veya Buy Station'larda bulabileceğiniz birçok zırh kutusunun (Armor Box) yanı sıra Most Wanted kontratları da geri dönüş yapacak. SKS (Legendary) adıyla yeni bir silah, AX-50 (Epic), Kilo 141 (Legendary), FAL (Epic), MP7 (Legendary) ve AUG (Epic) olmak üzere yeni silah Blueprint'leri) ve Gulag için de Kilo 141, M4, AK-47, M13, SCAR, Ram-7, MP5, AUG, P90 ve Striker 45 olmak üzere yeni silahlar ekleniyor.

Son olarak, hem Call of Duty: Modern Warfare hem de Call of Duty: Warzone için genel hata çözümlemeleri ve denge ayarlamaları mevcut. Mesela FAL ve SCAR için nişan alma süreleri azaltılırken, keskin nişancı tüfeği kullanırken uzun süre nefesinizi tuttuktan sonra artık daha az ceza alacaksınız. Holger 26 daha az tepecekken VLK Rogue silahının da ateş oranında artış yaşanıyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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