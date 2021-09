Call of Duty Mobile'a yeni harita ekleniyor

Tencent Games'in geliştiriciliğini yaptığı Call of Duty Mobile, Android ve iOS cihazlarda ücretsiz bir şekilde oynanan Battle Royale oyununa yeni harita "Blackout" geliyor. Call of Duty Mobile'ın 8. Sezonunda oyuncularla bulaşacak harita 23 Eylül'de oynanabilir olacak.

CALL OF DUTY TARİHİNİN EN BÜYÜK HARİTASI

Activision tarafındna duyurulan ilk Call of Duty Battle Royale haritası Blackout 23 Eylül Perşembe günü gece 03:00'ten itibaren Call of Duty Mobile 8. Sezonuna eklenecek. İlk olarak Call Of Duty Black Ops 4'te piyasaya sürülen Blackout, Call of Duty tarihinin en büyük haritasıydı ve Estate, Nuketown, Construction Site ve daha fazlası gibi diğer Call of Duty çok oyunculu haritalarından öğeler içeriyordu.

Call of Duty Mobile, 8. Sezon güncellemesiyle 2. Yıldönümünü kutlayacak. Oyuncuların katılabileceği üç yeni etkinlik gelecek. Yıldönümü Pastası etkinliği,Yıldönümü Bulmaca etkinliği ve Counterattack etkinlikleri Call of Duty Mobile'ın yeni sezonunda oyuncularla birlikte olacak.

