Call of Duty Mobile'a yeni harita ekleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Call of Duty Mobile'a yeni harita ekleniyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Call of Duty Mobile'a yeni harita ekleniyor

Call of Duty Mobile'ın yeni sezonunda gelen yeniliklerden biri olarak yeni Battle Royale haritası geliyor.

Tencent Games'in geliştiriciliğini yaptığı Call of Duty Mobile, Android ve iOS cihazlarda ücretsiz bir şekilde oynanan Battle Royale oyununa yeni harita "Blackout" geliyor. Call of Duty Mobile'ın 8. Sezonunda oyuncularla bulaşacak harita 23 Eylül'de oynanabilir olacak.

Call of Duty Mobile'a yeni harita ekleniyor

CALL OF DUTY TARİHİNİN EN BÜYÜK HARİTASI

Activision tarafındna duyurulan ilk Call of Duty Battle Royale haritası Blackout 23 Eylül Perşembe günü gece 03:00'ten itibaren Call of Duty Mobile 8. Sezonuna eklenecek. İlk olarak Call Of Duty Black Ops 4'te piyasaya sürülen Blackout, Call of Duty tarihinin en büyük haritasıydı ve Estate, Nuketown, Construction Site ve daha fazlası gibi diğer Call of Duty çok oyunculu haritalarından öğeler içeriyordu.

Call of Duty Mobile, 8. Sezon güncellemesiyle 2. Yıldönümünü kutlayacak. Oyuncuların katılabileceği üç yeni etkinlik gelecek. Yıldönümü Pastası etkinliği,Yıldönümü Bulmaca etkinliği ve Counterattack etkinlikleri Call of Duty Mobile'ın yeni sezonunda oyuncularla birlikte olacak.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan Acun Ilıcalı Burak Yamantürk
Spor Marcao Burak Elmas Fatih Terim Domagoj Vida Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Call of Duty Mobile'a yeni harita ekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 09:37:36. #1.11#