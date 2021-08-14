Call of Duty League, ABD Ordusunun sponsorluğunu kaybetti!
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Call of Duty League, ABD Ordusunun sponsorluğunu kaybetti!

Call of Duty League, ABD Ordusunun sponsorluğunu kaybetti!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Call of Duty League ile yakın zamanda ilişkilerini sonlandıran birçok önemli markanın ardından ABD ordusu da sponsorluğunu espor ligi üzerinden çekti.

2020'deki ilk sezonunda CDL için sponsor olarak hizmet vermeye başlayan ABD ordusu, sponsorluğunu Call of Duty espor ligi olan Call of Duty League'den çekmiş görünüyor.

CharlieIntel'e göre, ABD ordusu, Call of Duty League ile olan ortaklığını sona erdirdi. Call of Duty League web sitesi üzerinden ABD ordusuna ait logo kaldırıldı. Ortaklığın neden bittiğini dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak Activision Blizzard yöneticilerinin son dönemde kadın çalışanlarına yönelik yaptığı ırkçılık sebebiyle, devam eden dava sürecinin işbirliğinin iptaline etkisi olduğu düşünülüyor.

Call of Duty'nin en büyük espor ligi etkinliği olan Call of Duty League Şampiyonaları öncesinde, uzun süredir desteklerine sürdüren ASTRO Gaming gibi önemli markaların ve kuruluşların anlaşmalarını feshetmeleri, Blizzard'ı sarsmış görünüyor.

ABD ordusunun bir sponsor olarak kaybedilmesinin Call of Duty'nin espor ligi üzerinde ne gibi bir etkisi olacağı belirsizliğini koruyor, ancak belirli sponsorların yokluğu şimdiden gözle görülür değişikliklere neden olmaya başladı bile.

NE OLMUŞTU?

Kaliforniya yerel ajansı tarafından açılan cinsel taciz ve ayrımcılık davasının ardından şirketin sessizliğini koruması hem oyuncular hem de çalışanlar tarafından hoş karşılanmamıştı. Daha sonrasında yöneticilerin açıklamaları durumu daha da kötüye götürmüş, davanın çarpık ve çoğu detayının yanlış olduğunu belirtmiş ve durum söz konusu kurumu aşağılamaya kadar gitmişti.

Yapılan açıklamaların kamuoyu tarafından kabul edilmemesinden sonra Activision Blizzard çalışanları, Twitter'dan söz konusu dava hakkında düşüncelerini dile getirerek şirketi protesto etti. Cinsel taciz ve ayrımcılığa uğrayan, özellikle beyaz olmayan kadın çalışanların maruz kaldığı muamele karşısında iş arkadaşlarının yanında olduğunu belirten yirmiden fazla önemli isim, şirket adına çalışmayı durduklarını açıkladı.

Oyun dünyasının önemli isimleri Activision Blizzard'a büyük tepki göstermişti.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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