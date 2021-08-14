Call of Duty League, ABD Ordusunun sponsorluğunu kaybetti!

Call of Duty League ile yakın zamanda ilişkilerini sonlandıran birçok önemli markanın ardından ABD ordusu da sponsorluğunu espor ligi üzerinden çekti.

2020'deki ilk sezonunda CDL için sponsor olarak hizmet vermeye başlayan ABD ordusu, sponsorluğunu Call of Duty espor ligi olan Call of Duty League'den çekmiş görünüyor.

CharlieIntel'e göre, ABD ordusu, Call of Duty League ile olan ortaklığını sona erdirdi. Call of Duty League web sitesi üzerinden ABD ordusuna ait logo kaldırıldı. Ortaklığın neden bittiğini dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak Activision Blizzard yöneticilerinin son dönemde kadın çalışanlarına yönelik yaptığı ırkçılık sebebiyle, devam eden dava sürecinin işbirliğinin iptaline etkisi olduğu düşünülüyor.

Call of Duty'nin en büyük espor ligi etkinliği olan Call of Duty League Şampiyonaları öncesinde, uzun süredir desteklerine sürdüren ASTRO Gaming gibi önemli markaların ve kuruluşların anlaşmalarını feshetmeleri, Blizzard'ı sarsmış görünüyor.

ABD ordusunun bir sponsor olarak kaybedilmesinin Call of Duty'nin espor ligi üzerinde ne gibi bir etkisi olacağı belirsizliğini koruyor, ancak belirli sponsorların yokluğu şimdiden gözle görülür değişikliklere neden olmaya başladı bile.