'Call My Agent' dizisinin yerli versiyonunun çekimleri başlıyor Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran 'Call My Agent' isimli dizinin Ay Yapım imzalı Türkiye uyarlamasının tüm hazırlıkları tamamlandı. Dizi ekibi sete çıkmadan önce son okuma provası için bir araya geldi

Dünyada 'Call My Agent' ismiyle yayınlanmaya başladığı günden bu yana büyük ilgi gören ve rekorlar kıran ünlü oyuncular ve menajerlerinin dünyasını tüm açıklığıyla anlatan dizinin Türkiye uyarlaması Ay Yapım'ın yapımcılığında seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.

KENDİ KİMLİKLERİYLE KONUK OLACAKLAR

Star TV'de ekrana gelecek dizinin kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli oyuncular yer alırken diziye her bölüm ünlü isimler de kendi kimlikleriyle konuk olacak.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SETE ÇIKACAKLAR

Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak'ın kaleme aldığı Ali Bilgin'in yönetmenliğini üstlendiği merakla beklenen dizi önümüzdeki günlerde sete çıkıyor. Çekimler öncesi tüm ekip okuma provası için bir araya geldi. Bol kahkahalı geçen provada oyuncuların uyumu dikkat çekti.





Kaynak: Snob Magazin