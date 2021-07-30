Çalıştıkları fabrikadan 500 bin liralık malzeme çaldılar

Eskişehir'de çalıştıkları fabrikanın deposundaki 500 bin liralık malzemeyi çalan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de çalıştıkları fabrikanın deposundaki 500 bin liralık malzemeyi çalan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikanın deposunda bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan, tarım aletleri üretiminde kullanılan sac levhalar çalındı. Fabrika yetkililerinin şikayeti üzerine Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hırsızlık olayının faillerinin yakalanması ve çalınan malzemelerin ele geçirilmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili yapılan araştırmalar ve incelenen kamera kayıtları sonucunda; hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli şahısların aynı iş yerinde çalışan O.P. ve S.D. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahısların yaklaşık 500 bin liralık hırsızlığı, 16 Temmuz, 26 Temmuz, 27 Temmuz tarihlerinde mesai saati sonrasında gerçekleştirdikleri öğrenildi. Şüpheliler O.P. ve S.D. yapılan çalışma sonucunda şehir merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin alınan ifadelerinde suçlarını kabul ederek çaldıkları malzemeleri Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki bir hurdacıya sattıklarını belirtmeleri üzerine çalınan malzemelerden 13 tonluk sac levha bahse konu hurdacıda ele geçirildi. Ele geçirilen sac levhalar Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla fabrika yetkilerine teslim edilirken, hurdacı C.D. isimli şahıs "Hırsızlık Malını Satın Alma" suçundan ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan hırsızlık olayı şüphelileri O.P. ve S.D., 'İş Yerinden Hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı