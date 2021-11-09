Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin Bir Dizi Ziyaret ve İncelemeler Dolayısıyla İlimizi Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin Bir Dizi Ziyaret ve İncelemeler Dolayısıyla İlimizi Ziyaret EttiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin teşrif ettiği ilimizde Valilik ziyaretinde, Vali Mustafa Tutulmaz, milletvekillerimiz Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ve il protokolü tarafından karşılandı. Sayın Bakanımız Valilik ziyaretinin ardından Amele Birliği Başkanlığını ziyaret etti. Sayın Bakanımız Vedat Bilgin daha sonra Zonguldak Belediye Başkanlığını ziyaret ederek Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'dan belediye çalışmaları konusunda bilgiler aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin ilimizdeki programı kapsamında Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanlığını ziyaret etti. Valimiz Mustafa Tutulmaz ve ilimiz milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar'da ziyarete eşlik ettiler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin ilimizi ziyaret programı kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma-Dilaver işletmesinde madencilerimizle bir araya geldi, kendilerine hitap etti, yemeklerine eşlik etti. Sayın Bakanımız, Valimiz Mustafa Tutulmaz ile birlikte ilimizde yapımı devam eden yeni Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet binası inşaatında da incelemelerde bulundu yetkililerden bilgi aldı.

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