Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu Sivas'ta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristlere yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Hakkı Aytekin'i evinde ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak üzere Sivas'a gelen Sarıeroğlu, ilk olarak, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan, evli ve 1 çocuk babası Uzman Çavuş Hakkı Aytekin'in Örtülüpınar Mahallesi'nde bulunan evine giderek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Sarıeroğlu, gazinin 1,5 yaşındaki kızı Berra Nur Aytekin ile yakından ilgilenerek oyuncak verdi.

Daha sonra İnönü Bulvarı üzerinde bulunan esnafı ziyaret eden Sarıeroğlu, bir lokantada dönerin tadına baktı. Bir esnaf Bakan Sarıeroğlu'na üzerinde ismi yazılı kemikten yapılan tarak hediye etti.

Ziyaretleri sırasında karşılaştığı Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Afgan kadın polis adaylarıyla bir süre sohbet eden Sarıeroğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bazı tarihi eserleri de gezdi.

Ziyaretlere, Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin ve diğer il protokolü üyeleri de katıldı.