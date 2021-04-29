Çalışma izin belgesi nereden alınır 2021? Sokağa çıkma kısıtlaması için e-Devlet izin belgesi nasıl alınır?

Tam kapanmaya geçilmesinin ardından vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasında iş yerlerine gitmek için izin belgesi nereden ve nasıl alınır araştırmaya başladı. 17 günlük tam kapanmada birçok işyeri ve çalışan grubu muaf tutuldu. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre ise muaf olan vatandaşlar çalışma izin belgesi alarak işlere gidebilecek. Peki çalışma izin belgesi nereden alınır? e-Devlet izin belgesi sorgulama ekranı!

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ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün 19.00 itibarıyla başlayacak tam kapanma süreciyle ilgili kritik bilgiler verdi. Soylu, çalışmak zorunda olanların e-başvuruyla izin alabileceğini belirterek, "Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız bu akşam devreye koyacaklar. e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak. Bu kadar. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak" dedi.

"Seyahat izin belgesine girecekler, kimlerin bundan istifade edebileceği orada butonlarda belli zaten. Buna yönelik olarak da seyahat izin belgesi alınabilecek. Kim bu şehirlerarası seyahat muafiyetinden faydalanabiliyorsa orada yazıyor zaten. Aynı zamanda cenazeyle ilgili de yeni bir buton açtık. Eskiden seyahat izin belgesi içerisine defin belgesi koyularak yapılıyordu. Şimdi ona da gerek yok. Kendi adınızı, cenazenizin ismini, T.C. kimlik numarasını yazıyorsunuz, bizim sistemimiz direkt Sağlık Bakanlığı sisteminden alarak hemen 10 kişiye kadar otomatik olarak izin veriyor. 10 kişiden sonrası seyahat izin kurullarından alınabilir."

Buna göre e-Devlet üzerinden izin belgeleri alınabilecek.

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ SORGULAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamaya göre "Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız bu akşam devreye koyacaklar. e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak. Bu kadar. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak." dedi.

Buna göre öncelikle "https://www.turkiye.gov.tr/" buradan e-Devlet sistemine giriş yapıyoruz. Ardından SGK tuşuna basıyoruz ve sonrasında T.C. kimlik numaramızı yazarak izin belgesine ulaşabiliyoruz.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ SORGULATMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...