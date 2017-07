Çalışma Hayatında Milli Seferberlik - Yalova

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, "100 binde ölümlü iş kazası oranı 16,7'den 9,9'a düşmüştür. Son 14 yıllık dönemde 100 binde ölümlü iş kazası oranında yüzde 40,7 oranında azalma meydana gelmiştir." dedi.



Erdem, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamında Yalova SGK İl Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, 2017 yılı başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından milli seferberlik çağrısı yapıldığını hatırlattı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun, bunun üzerine 6 Ocak 2017'de Konya'da çalışma hayatında milli seferberliğin birinci periyodunu "seferberlik ve istihdam" olarak açıkladığını anlatan Erdem, "Bu program doğrultusunda bakanlığımızın üst yöneticileri olarak 81 vilayeti 3 ay gibi kısa bir dönemde 2'şer kez gezdik. Programlarda gittiğimiz vilayetlerde sanayi ve ticaret odaları yöneticileriyle, esnaflarla, işçiler işverenlerle görüştük.Çalışma hayatının problemleri tespit edildi, öneriler alındı ve bir yol çizildi." diye konuştu.



Erdem, 13 Mayıs 2017'de Bakan Müezzinoğlu tarafından 3. Havalimanı'nda Çalışma Hayatında Milli Seferberliğin 2'nci periyodu olan "iş sağlığı ve güvenliği"nin kamuoyuna duyurulduğunu, bununla iş kazalarını önlenmesi için uygun stratejilerin belirlenmesinin amaçlandığını bildirdi.



"Ölümlü iş kazaları yüzde 40,7 azaldı"



İstatistiklere bakıldığında dünyada her 15 saniyede 160 iş kazası olduğunu belirten Erdem, şöyle devam etti:



"Dünyada, her 15 saniyede bir işçi iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda hayatını kaybetmektedir. Dolayısıyla, her gün yaklaşık 6 bin kişi iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda hayatını kaybetmektedir. Bu durumda her yıl 2 milyon 300 binden fazla kişinin ölmesi anlamına gelmektedir. Ülkemizde 2002'de 727 bin olan iş yeri sayımız, yüzde 141 artışla 1 milyon 700 bine ulaşmış, 5 milyon 200 bin olan çalışan sayımız ise yüzde 164 artışla 13 milyon 7 bine ulaşmıştır. 100 binde ölümlü iş kazası oranı 16,7'den 9,9'a düşmüştür. Son 14 yıllık dönemde 100 binde ölümlü iş kazası oranında yüzde 40,7 oranında azalma meydana gelmiştir."



"Uluslararası normlar ile uyumlu iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı"



Erdem, 30 Haziran 2012'de yayımlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Kanun ve alt düzenlemeleriyle ülkemiz artık uluslararası normlar ile uyumlu bir iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına sahip olmuştur. Tüm çalışanlar kapsama alındığı gibi İSG eğitimi de zorunlu hale getirildi. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara mesleki eğitim zorunluluğu getiriyor. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı zorunluluğu getiriliyor. Yasanın uygulanmasını sağlayan 36 yönetmelik yürürlüğe girdi.108 bin 422 iş güvenliği uzmanı ve 33 bin 472 iş yeri hekimi sertifikalandırıldı. Bakanlığımız iş sağlığı ve güvenliğinin eğitime aktarılması sürecinde de mesleki eğitimin öneminin yanında, okul öncesinden başlayarak tüm çalışma hayatını içine alan ömür boyu öğrenmeyi hedeflemektedir."