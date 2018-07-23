Çalışkan: "Milli ve Manevi Değerlerimizin Kıymetini Bilmeliyiz"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adana Şubesi'nin öğrencilerini ziyaret etti.

Çalışkan'ı AGD Başkanı Abdüzaziz Kıranşal karşıladı. Anadolu Gençlik Derneği Adana Danışma Kurulu Başkanı da olan Recep Çalışkan, Anadolu Gençlik Derneği Adana Şubesi'nin düzenlemiş olduğu yaz kursu ziyaretinde sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Çalışkan, yaz kursunda eğitim gören AGD'li öğrencilere, "Milli ve manevi değerlerimizin kıymetini bilmeliyiz. Sizler, ülkemizin aydınlık geleceği için çok önemlisiniz. Bunun bilincinde hareket edeceğinizden ve ülkemizin kıymetli bireyleri olarak üstünüze düşen görevi her zaman en iyi şekilde yapacağınızdan hiç şüphem yok" dedi.

Çalışkan, kurs idarecileriyle de görüş alışverişinde bulunarak, AGD'nin hedeflediği gençlik modelini iyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne egemen olması mücadelesinde aynı inancı paylaşan her renkten ve ırktan herkesi kardeş bilirken, hangi renkten ve ırktan olursa olsun tüm mazlumların yanında olmayı da kendine görev addeden bir gençlik olarak ifade etti. - ADANA