Çalışkan'a taziye ziyareti
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Çalışkan'a taziye ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Çalışkan'a taziye ziyareti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, babası vefat eden Saadet Partisi GİK Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan'a taziye ziyaretinde bulundu.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, babası vefat eden Saadet Partisi GİK Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Davutoğlu ziyarette yaptığı açıklamada, "Merhum Süleyman Çalışkan'a ağabeyimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çalışkan ailesinin davamıza ne kadar hizmet ettiklerini biliyoruz Allah kendilerinden razı olsun" dedi.

Ayrımcılık yapmadan herkesi kucaklamanın ana vazifeleri olduğunu belirten Davutoğlu, "Rahmetli Süleyman abimiz ve tüm babalarımızın o zor dönemde gösterdikleri sabır ile bizim çok iyi imkanlarda gösterdiğimiz sabrı mukayese ettiğimizde iktidar nimetlerinin sapmaya sebebiyet verdiğini görüyoruz. Onların liyakate, sadakate davaya ne kadar sadık kaldığına hepimiz şahit olduk, şimdi bizim onlara vefa göstermemiz lazım. Hedefimiz gayemiz, bu ülkenin dinamiklerini kucaklayarak, ülkeyi yarınlara taşıma gayretidir. Ayrımcılık yapmadan herkesi kucaklamak ana vazifemizdir" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Necmettin Çalışkan da Davutoğlu'na ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "Kendisi, ilim insanı kimliğiyle ülkemizde önemli şahsiyetlerden birisidir. Bürokrat ve devlet adamı olarak büyük hizmetler vermiştir. Kendisine çalışmalarında hayırlı başarılar temenni ediyorum" dedi.

Ahmet Davutoğlu'na, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Dr. Selim Temurcu, Habibe Çiftçioğlu Başar ve Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Ebubekir Yıldırım eşlik etti.

Ziyarette ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi İmam Gazali Hıradağı da hazır bulundu. - HATAY

Çalışkan'a taziye ziyareti
Çalışkan'a taziye ziyareti
Çalışkan'a taziye ziyareti
Çalışkan'a taziye ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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