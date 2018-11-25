Çalışan-Sen ve Din-Bir-Sen'den Sağlık Sözleşmesi

Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu (ÇALIŞAN-SEN) ve Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası (DİN-BİR-SEN) Samsun Şubeleri, Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri ile kurumsal sağlık sözleşmesi imzaladı.

Büyük Anadolu Hastaneleri, sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanmak ve sağlanacak olan imkanlardan yararlanmaları için gerçekleştirmiş olduğu kurumsal sağlık sözleşmesine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda ÇALIŞAN-SEN ve DİN-BİR-SEN Samsun Şubeleri, Büyük Anadolu Hastaneleri ile sağlık sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeye imza atan ÇALIŞAN-SEN Samsun İl Başkan Yardımcısı ve DİN-BİR-SEN Samsun İl Başkanı Hüseyin Ersoy, "Yapılan anlaşmayla birlikte sendikamızın yöneticileri, çalışanları, üyeleri ve birinci derece yakınları Büyük Anadolu Hastanelerinden sağlık hizmetlerinin sağladığı imkanlardan faydalanabilecektir. Bu imkanı bize sağlayan Büyük Anadolu Hastaneleri yetkililerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dediler.

Büyük Anadolu Hastaneleri'ni tercih ettiği için ÇALIŞAN-SEN ve DİN-BİR-SEN Samsun Şubelerine teşekkür eden Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize umut olmaya devam ediyoruz. Her kesimden büyük takdir gören sağlık uygulamaları ile hastalarımıza aile ortamı sunuyoruz. Alanında uzman kadrosuyla kaliteli hizmet vermeye büyük önem gösteriyoruz. Hastane olarak her zaman sorumluluklarımızın bilincinde hareket etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda bu imkanlardan daha iyi faydalanmaları amacıyla eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları, kamu, kurum ve kuruluşlarıyla sağlık anlaşması imzalıyoruz. Bu düşünceler içinde bizde ÇALIŞAN-SEN ve DİN-BİR-SEN Samsun Şubelerine hastanemizi tercih etmesinden ötürü mutluluk duyduğumuzu belirtmek ister, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim" diye konuştu. - SAMSUN