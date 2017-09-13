Çalıntı Otomobil Cihanbeyli'de Bulundu

Kulu'da çalınan hafif ticari araç, polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Cihanbeyli'de bulundu.



Olay üzerine soruşturma başlatan ekipler, şehir giriş çıkışlarındaki kamera kayıtlarını inceledi.



Çalışmalarını derinleştiren ekipler aracın Cihanbeyli'nin Yeniceoba mahallesinde E.K'nin evinin önünde park halinde olduğunu belirledi.



Daha önceden hırsızlıktan sabıkası olduğu öğrenilen E.K ve bir arkadaşı gözaltına alındı.



Kulu'da 10 Eylül günü sahibinin çalışır vaziyette park ettiği 42 GF 403 plakalı hafif ticari araç çalınmıştı.