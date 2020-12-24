Çalıntı motosikleti alışveriş sitesinde satışa çıkardılar
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Çalıntı motosikleti alışveriş sitesinde satışa çıkardılar

24.12.2020 23:41 | Son Güncelleme: 24.12.2020 23:44
Çalıntı motosikleti alışveriş sitesinde satışa çıkardılar

Manisa'da çaldıkları motosikleti internetten satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

Manisa'da çaldıkları motosikleti internetten satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

Yusuf T'ye ait 45 LJ872 plakalı motosiklet, yaklaşık 2 ay önce Turgutlu ilçesindeki evlerinin önünden çalındı.

İhbar üzerine gelen ekipler, motosikleti ve çalan kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Motosikletinin bir internet alışveriş sitesinde satışa sunulduğunu gören Yusuf T, iletişim bilgisi yazan şüphelileri telefonla aradı.

Değeri 12 bin lira olan motosikleti 2 bin 600 liraya satın almak üzere şüphelilerle anlaşan Yusuf T, Şehzadeler ilçesi Turgutlu yolunda buluşmak üzere randevulaştı.

Yusuf T'nin ihbarı üzerine harekete geçen Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, randevu noktasına gelen şüphelileri yakaladı.

Çalınan motosikletine kavuşan Yusuf T, gazetecilere, polislerin motosikleti bulmak için büyük çaba gösterdiğini belirterek, "Ben tam umudumu kesmiştim ki bir internet alışveriş sitesinde motosikletimi gördüm. Durumu polise haber verdim ve şüphelileri yakaladılar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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