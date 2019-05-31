Çalındı zannettiği otomobili sulama kanalından çıktı

Tokat'ta park ettiği otomobili döndüğünde bulamayan ve polise aracının çalındığı yönünde ihbarda bulunan kişinin aracı, el frenini çekmediği için park ettiği yerin yanında bulunan sulama kanalında bulundu.

Dedeli Mahallesi TOKİ yolu mevkisine 60 AP 529 plakalı otomobilini park eden Ali Memiş (60) döndüğünde aracı yerinde bulamadı. Önce aracın çalındığını zanneden Memiş, polise ihbarda bulundu.

Memiş, aracını park edip gittiğinde onu 500 metre uzaklıktaki evininin önünden izleyen işitme engelli kızı, otomobili sulama kanalına düşerken gördüğünü ifade etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri kanalın çevresinde arama yaptı. Aracın sulama kanalınına düştüğünü belirleyen polis, AFAD'dan yardım istedi.

Su seviyesinin düşürülmesiyle kanala giren AFAD ekipleri, otomobili halatlara bağlayarak çekici ve vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarttı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu bulunduğu yerden çıkarılan otomobilin sahibi Memiş, "Arabanın arkasında kazan arabası vardı. Hanıma dedim ki kazan arabasını almadık dedim. Benim torun arabanın içinden el arabasını aldı kapağı kapattı, gittik. Acaba diyorum, vites birdeyken boşalma mı yaptı da araba ondan mı kaçtı? Döndüğümde araba yoktu. Ben ilk önce çalındığını zannettim ama kanala düşmüş." dedi.

Kaynak: AA