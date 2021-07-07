Çalındı diye ihbar etti olay çok farklı çıktı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kendilerine ait 99 adet koyunun kaybolduğu yönünde ihbarda bulunan şahısların ihbarı üzerine olayı araştıran jandarma, şaşkına çeviren gerçeği ortaya çıkardı. Koyunların, hayvan sahibinin oğlu tarafından 3 şahsa çoban köpeği karşılığında satıldığı öğrenildi.