Çalındı diye ihbar etti olay çok farklı çıktı
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Çalındı diye ihbar etti olay çok farklı çıktı

Çalındı diye ihbar etti olay çok farklı çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kendilerine ait 99 adet koyunun kaybolduğu yönünde ihbarda bulunan şahısların ihbarı üzerine olayı araştıran jandarma, şaşkına çeviren gerçeği ortaya çıkardı. Koyunların, hayvan sahibinin oğlu tarafından 3 şahsa çoban köpeği karşılığında satıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta sonu jandarmayı arayan S.B. ve C.A. isimli şahıslar, Çıldır'ın yaylasında bulunan küçükbaş hayvanlardan 99 tanesinin kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundu.

OĞLU SATMIŞ

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen jandarma ekipleri konu hakkında araştırma başlattı. Arama köpeği ve drone ile bölgeyi tarayan jandarma, kaybolduğu ileri sürülen koyunlara ulaşamadı. Soruşturmayı genişleten jandarma, kayıp koyunların, hayvan sahibinin oğlu tarafından farklı zamanlarda Ardahan il merkezinde üç şahsa çoban köpeği karşılığında satıldığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin Ardahan'daki adresine baskın yapan jandarma, kayıp 99 koyunu ele geçirerek sahiplerine teslim etti.

Şüpheliler hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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