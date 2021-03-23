Çalınan motosikletini sosyal medyadan aramaya başladı
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Çalınan motosikletini sosyal medyadan aramaya başladı

23.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:03
Çalınan motosikletini sosyal medyadan aramaya başladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir vatandaş çalınan motosikletini sosyal medyadan aramaya başladı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir vatandaş çalınan motosikletini sosyal medyadan aramaya başladı.

Olay, Şuhut TOKİ konutlarında meydana geldi. Geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde yaşanan olayda Mustafa Yıldırım evinin önüne park ettiği 03 SJ 048 plakalı motosikletinin yerinde olmadığını görünce polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri çalınan motosikletin bulunması için arama çalışması başlatıldı. Yıldırım ise sosyal medyadan paylaşımlar yaparak çalınan motosikletini aramaya başladı.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme çalışması sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Çalınan motosikletini sosyal medyadan aramaya başladı
Çalınan motosikletini sosyal medyadan aramaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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