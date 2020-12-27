Çalınan köpeklerini arıyorlar
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Çalınan köpeklerini arıyorlar

27.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:06
Çalınan köpeklerini arıyorlar

Adıyamanlı Düzen ailesi, bahçeden çalındığını iddia ettikleri 'Ateş' isimli Tonya Finosu cinsi köpeklerini arıyor.

Adıyamanlı Düzen ailesi, bahçeden çalındığını iddia ettikleri 'Ateş' isimli Tonya Finosu cinsi köpeklerini arıyor.

Adıyaman Mehmet Akif Mahallesi 522 nolu sokakta bulunan evlerinin bahçesinden bir gece kaybolan Ateş isimli köpeği bulmak için aile seferber oldu. Evde kimsenin olmadığı bir akşam, çalındığı iddia edilen Ateş isimli köpekten 3 günden beri haber alınamıyor. Üç yıldan beri besleyip büyüttükleri 5 yaşındaki Ateş'i bulmak için aile petshoplar ve tanıdıklarına haber verdi.

Ateş'in kaybolmasına çocuklarının çok üzüldüğünü dile getiren anne Derya Düzen, "Ateş için diyecek çok şey var. Ateş bizim neşemizdi. Burası boş, anlamsız, bu bahçe bize çok anlamsız geliyor. Konuşmakta zorluk çekiyorum, kelimeler boğazımda düğümleniyor. Ben bile bu kadar sevdiğimi bilmiyordum. Kaybolduktan sonra onu ne kadar çok sevdiğimi anladım. Çocuklarım çok üzgün iki gündür perişanlar. Teselli etmeye çalışıyorum. Ateş'i her soran olduğu zaman ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. O ailemizin bir parçasıydı. Çocuklarımdan bir taneydi, çocuklarımın kardeşi gibiydi. O kadar üzgünüz ki lütfen duyanların bilenlerin Allah rızası için bize bildirmelerini çok rica ediyorum" dedi.

Baba Murat Düzen ise, köpeklerinin bulunması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, "Çalındığından şüpheleniyoruz, dışarıya çıkacak durumu yok. Bahçede serbest dolaşıyordu, duvardan çıkma şansı yoktu, muhakkak çalındı. Birçok yere müracaat ettik, söyledik. Petshoplara haber ettik, arkadaşlara, eşe dosta haber ettik, haber bekliyoruz artık. Şehir içerisindeyse bulunur muhakkak, yani umudumuz öyle" şeklinde konuştu.

Ömer Faruk Düzen ise, Ateş ile en çok kendisinin ilgilendiğini belirterek, "Ailemizin bir ferdiydi, ailemizin bir parçasıydı. Çok üzüldük. Onunla en çok ben ilgileniyordum. Daima şakalaşarak benle oynuyordu" diye konuştu. - ADIYAMAN

Çalınan köpeklerini arıyorlar
Çalınan köpeklerini arıyorlar
Çalınan köpeklerini arıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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