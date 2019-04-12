Çalınan Bisikletinin İnternette Satıldığını Görünce Şüpheliyi Yakalattı

Samsun'da, çalınan bisikletinin internette satıldığını gören kişi, polisle yaptığı iş birliğiyle şüpheliyi yakalattı.

Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde yaşayan Fatih İ'nin bisikleti, evinin önünde bulunduğu sırada çalındı.

Fatih İ, bir süre sonra bisikletinin ikinci el eşya alım satımı yapılan bir internet sitesinde satıldığını görünce polise başvurdu.

Bisikleti satan M.A. (17) ile müşteri gibi görüşüp fiyatında anlaşan Fatih İ, Adalet Mahallesi Zübeyde Hanım Parkı'nda şüpheliyle buluşmak için randevulaştı.

Bisikleti getiren M.A, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleriyle iş birliği yapan Fatih İ. ile görüştüğü sırada gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bisiklet ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA