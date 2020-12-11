Çalılıklarda bulunan yavru köpekler koruma altına alındı
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Çalılıklarda bulunan yavru köpekler koruma altına alındı

11.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:16
Çalılıklarda bulunan yavru köpekler koruma altına alındı

Bingöl'de çalılıklar arasında bulunan ve annelerine ulaşılamayan 11 yavru köpek koruma altına alındı.

Bingöl'de çalılıklar arasında bulunan ve annelerine ulaşılamayan 11 yavru köpek koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, vatandaşlar merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde böğürtlen ağaçlarının yanında çalılıklardan gelen köpek seslerini fark etti. Bunun üzerine bölgeye giden vatandaşlar çok sayıda yavru köpeği gördü. Durum Bingöl Belediyesi'ne bildirilmesinin ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye gönderildi. Ekipler 11 yavru köpeği çalılıklar arasında çıkarttı. Koruma altına alınan yavru köpekler Geçici Hayvan Barınağına götürüldü. Annelerine ulaşılamayan yavru köpeklerin bakımlarına burada devam edileceği aktarıldı.

Yavru köpeklerin tedavisini yaptıklarını ve sağlık durumlarında herhangi bir anormal durumun olmadığını aktaran Veteriner Yusuf Tamer Kendi, annesiz 11 yavru köpeğin barınakta koruma altında olacağını aktardı. - BİNGÖL

Çalılıklarda bulunan yavru köpekler koruma altına alındı
Çalılıklarda bulunan yavru köpekler koruma altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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