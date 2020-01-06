"Çalıkuşu"nun yazıldığı tarihi evde yangın
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"Çalıkuşu"nun yazıldığı tarihi evde yangın

Tekirdağ'da Yazar Reşat Nuri Güntekin'in de bir dönem yaşadığı ev çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

06.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:59

'da Yazar 'in de bir dönem yaşadığı ev çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Ertuğrul Mahallesi'nde kullanılmayan iki katlı tarihi evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve binayı saran yangın, ekiplerin iki saatlik mücadelesiyle söndürüldü.

Yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Reşat Nuri Güntekin'in "" romanının bir bölümünü bu evde yazdığı belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: "Çalıkuşu"nun yazıldığı tarihi evde yangın
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