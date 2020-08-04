California Trump'a Dava Açtı California, ABD Başkanı Donald Trump'a, 21 Temmuz'da imzalanan ve bu yıl yapılan nüfus sayımları sonucunda Kongre'deki koltukların eyaletlere göre bölünmesi hesaplanırken ülkedeki yasadışı göçmenlerin hesaplamalara dahil edilmemesini öngören genelge nedeniyle dava açtı.

California, ABD Başkanı Donald Trump'a, 21 Temmuz'da imzalanan ve bu yıl yapılan nüfus sayımları sonucunda Kongre'deki koltukların eyaletlere göre bölünmesi hesaplanırken ülkedeki yasadışı göçmenlerin hesaplamalara dahil edilmemesini öngören genelge nedeniyle dava açtı Kaynak: DailyMotion.com