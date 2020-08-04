California Trump'a Dava Açtı
California, ABD Başkanı Donald Trump'a, 21 Temmuz'da imzalanan ve bu yıl yapılan nüfus sayımları sonucunda Kongre'deki koltukların eyaletlere göre bölünmesi hesaplanırken ülkedeki yasadışı göçmenlerin hesaplamalara dahil edilmemesini öngören genelge nedeniyle dava açtı.
04.08.2020 10:46 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:27
California, ABD Başkanı Donald Trump'a, 21 Temmuz'da imzalanan ve bu yıl yapılan nüfus sayımları sonucunda Kongre'deki koltukların eyaletlere göre bölünmesi hesaplanırken ülkedeki yasadışı göçmenlerin hesaplamalara dahil edilmemesini öngören genelge nedeniyle dava açtı
Kaynak: DailyMotion.com