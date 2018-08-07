- California'da tarihinin en büyük yangın felaketi yaşanıyor

California yangını uzaydan görüntülendi

CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinde, devam eden orman yangınları yetkililer tarafından tarihin en büyük felaketi olarak nitelendirildi. NASA, yangının uzaydan çekilen fotoğraflarını yayınladı.

California'daki Mendocino Milli Ormanı sınırı ve Lake ile Colusa bölgeleri arasındaki yangın, kontrol altına alınamıyor. Yetkililer, en az 8 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangını devlet tarihindeki en büyük yangın olarak nitelendirdi. 283 bin 800 dönümlük araziye yayılan yangına 14 bin itfaiye eri ile yüzlerce ABD askeri müdahale ediyor. California İtfaiye müdürü Scott McLean, Carr ve Mendocino yangınlarının çok hızlı yayıldığını, çok şiddetli ve tehlikeli olduğunu söyledi.

Trump eyalet yetkililerini suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftadır devam eden yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki suyun Pasifik Okyanusu'na yönlendirilmesinin yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını ifade etti.

NASA yangının uzaydan çekilen fotoğrafını paylaştı

NASA astronotu Alexander Gerst twitter hesabından 16 farklı bölgede etkili olan yangınların fotoğrafını yayınladı. Gerst paylaşımında, "California yanıyor. Bu yangınları uzaydan izlemek bile korkutucu" ifadesini kullandı.