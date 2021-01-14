Çaldıran'da temizlik çalışması
14.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:42
Van'ın Çaldıran Belediyesi temizlik ekipleri, ilçedeki cadde ve sokakları temizledi.
Van'ın Çaldıran Belediyesi temizlik ekipleri, ilçedeki cadde ve sokakları temizledi.
Belediye Başkanı Şefik Ensari, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel havayı fırsata çevirerek ilçede genel temizlik çalışması başlattıklarını söyledi.
Son günlerde ilçede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Ensari, "Sıcaklıklar artınca karlar erimeye başladı. Su birikintileri oluştu. Su birikintilerini ve çevreyi temizledik. Trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiyoruz." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sadrettin Kaya