Çaldıran'da kurulan aşevinde günde 600 kişiye yemek dağıtılacak

Van'ın Çaldıran ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı bünyesinde kurulan AŞ evinde günde 600 kişilik yemek yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Kaymakam Yusuf Durani Dinç, yapımı tamamlanan aşevinde her gün 600 ihtiyaç sahibine sıcak yemek dağıtmaya karar verdiklerini söyledi.

Devletin her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduğunu belirten Dinç, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla günde üç çeşit sıcak yemeği ihtiyacı olan yaşlı, yoksul ve kimsesiz vatandaşımıza ulaştıracağız. İlçemizde 100'e yakın kırsal mahallemiz bulunuyor. Burada bulunan her ihtiyaç sahibine ulaşarak sofrasında sıcak yemeğini yemesi için vakfımızın çalışmaları aralıksız devam edecektir. Aynı zamanda ilçemizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda ve nakdi yardımlarda da bulunarak devletimizin şefkat elinin her yere uzanmasını sağlayacağız. 'Devlet halkıyla, halkta devleti ile vardır.' düşüncesiyle kimsesiz muhtaç ailelerimize devletimizin yardımlarını ulaştırıyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sadrettin Kaya