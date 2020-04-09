Çaldıran Belediyesinden bahar temizliği Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, bahar temizliğiyle birlikte korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, bahar temizliğiyle birlikte korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Kış mevsiminin son bulmasıyla ilçe merkezinde bahar temizliğine başlayan Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Yürütülen temizlik çalışmalarında karlar altında biriken çöpler temizlenirken, buz kütleleri ise şehir dışına çıkartılıyor. Çaldıran'ı; temiz, modern, model ve yaşanılabilir bir ilçe yapmak için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemizde baharın gelmesi ile birlikte genel bir temizlik seferberliği başlatıldı. Hedefimiz Çaldıran'ı tarihine yakışır biçimde modern, model ve yaşanılabilir bir ilçe haline getirmektir. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ekiplerinin aralıksız yürüttüğü çalışmalar kapsamında çarşı merkezimizde gerekli temizliği tamamladık. Şimdi ilçe merkezimizde bulunan ana arter, cadde ve sokaklardaki karlar altında biriken çöpleri temizleyerek sabunlu su ile yıkayacağız. Başlatılan bahar temizliğinde şu ana kadar mahallelerimiz yaklaşık 350 kamyon çöpten arındırıldı Yapılan bahar temizliği kampanyamızda 30 personel ve iş araçları aralıksız çalışmalarını yürütmekteler. Bahar mevsiminde çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesi ile birlikte arızalananları onarma çalışmalarımız da devam etmektedir" dedi. - VAN

Kaynak: İHA