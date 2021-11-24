Çaldıkları motosikletlerin şasi numaralarını değiştirmişler

ADANA (DHA) - ADANA merkezli 3 ilde elektrikli bisiklet ve motosiklet çalan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, çaldıkları motosikletlerin şasi numaralarını değiştirerek piyasaya sürme hazırlığında olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şebekeyi deşifre etti. Ekipler, şebeke üyelerinin çalıntı motosikletlerin şasi numaralarını değiştirip piyasaya sürme hazırlığında olduğunu belirledi. Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından harekete geçen ekipler, Adana merkezli Şanlıurfa ve Gaziantep'te dün şafak vakti operasyon düzenledi. Adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken, 60'a yakın çalıntı motosiklet ve elektrikli bisiklete de el konuldu. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.