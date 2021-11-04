Çaldıkları kamyonetlerle bisiklet ve yoğurt çalan 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Çaldıkları kamyonetlerle bisiklet ve yoğurt çalan 3 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Çaldıkları kamyonetlerle bisiklet ve yoğurt çalan 3 şüpheli yakalandı

KAYSERİ'de çaldıkları kamyonetlerle Develi ve Talas ilçelerine gidip yoğurt, bisiklet ve motosiklet çalan 3 kişi yakalandı.

KAYSERİ'de çaldıkları kamyonetlerle Develi ve Talas ilçelerine gidip yoğurt, bisiklet ve motosiklet çalan 3 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte çalınan iki kamyonetin şüphelilerini yakalamak için çalışma yaptı. Mobese kameralarından kimlikleri belirlenen şüpheliler, Yeşilhisar ilçesinde çaldıkları kamyonetlerle yakalandı. Polislerin kamyonetlerde yaptığı aramalarda çalıntı çok sayıda motosiklet ve bisiklet ile yoğurt ele geçirildi.Çaldıkları kamyonetlerle Develi ve Talas ilçesine giderek hırsızlık yapan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Çaldıkları kamyonetlerle bisiklet ve yoğurt çalan 3 şüpheli yakalandı

Çaldıkları kamyonetlerle bisiklet ve yoğurt çalan 3 şüpheli yakalandı

Çaldıkları kamyonetlerle bisiklet ve yoğurt çalan 3 şüpheli yakalandı

Çaldıkları kamyonetlerle bisiklet ve yoğurt çalan 3 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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